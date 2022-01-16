Порошенко: Задержат ли меня? Я говорю вам: нет!
18:25 16.01.2022 Источник: Интерфакс
"Задержат ли меня? Я говорю вам: нет! Не потому, что я такой уверенный в себе, но я не вижу оснований для ареста", - заявил Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Варшаве.
Он подчеркнул, что если президент Владимир Зеленский все-таки прибегнет к таким мерам, то только навредит себе.
"Но снова хочу сказать: я возвращаюсь в Украину бороться за Украину, а не против господина Зеленского", - добавил политик.
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