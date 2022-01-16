Порошенко: Задержат ли меня? Я говорю вам: нет!

18:25 Источник: Интерфакс

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что к нему не будет применена такая мера пресечения, как арест.

"Задержат ли меня? Я говорю вам: нет! Не потому, что я такой уверенный в себе, но я не вижу оснований для ареста", - заявил Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Варшаве.

Он подчеркнул, что если президент Владимир Зеленский все-таки прибегнет к таким мерам, то только навредит себе.

"Но снова хочу сказать: я возвращаюсь в Украину бороться за Украину, а не против господина Зеленского", - добавил политик.