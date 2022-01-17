Власти Австралии разрешили въезд в страну иностранцам, привитым "Спутником V"
09:05 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австралийское МВД разрешило въезд в страну иностранным гражданам, привитым российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства в понедельник.
Решение о признании российской вакцины, созданной Центром им. Н. Ф. Гамалеи "Спутник V", для подтверждения статуса вакцинации против COVID-19 было принято ведомством на основании рекомендации национального фармрегулятора, выпущенной 17 января. "Вы считаетесь полностью вакцинированным для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров [Австралии] вакциной, в том числе <...> препаратом научно-исследовательского Центра Гамалеи "Спутник V", - указано на сайте австралийского МВД.
Также в ведомстве уточнили, что для подтверждения статуса вакцинации "Спутником V" при въезде в Австралию иностранный гражданин должен предъявить сертификат международного образца, в котором будут указаны название препарата и даты обеих прививок, причем с момента последней должно пройти не менее семи дней.
Ранее Управление терапевтических товаров Австралии признало российскую вакцину "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации против коронавируса при въезде в страну. В ведомстве подчеркнули, что вакцина обладает подтвержденной эффективностью не ниже 89% для профилактики заражения коронавирусом и на 98-100% защищает от тяжелого течения COVID-19 и смерти от вызванных болезнью осложнений.
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