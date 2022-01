Ученые спрогнозировали, когда в РФ произойдет пик заболеваемости "омикроном"

09:32 Источник: Ведомости

Пик заболеваемости новым вариантом коронавируса – омикроном – может произойти в России 22 января, а 5 февраля это будет очевидно и по официальной статистике, прогнозируют исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME). На пике пятой волны ковида статистика, основанная на выполненных тестах на коронавирус, может вырасти до показателя 85 700 в сутки, показывают расчеты IHME.

Для сравнения: по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 января, за сутки выявлено 29 230 новых случаев COVID-19. Ведомости