В РФ выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 10 декабря
12:00 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 726, до 10 834 260. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 10 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,28%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 756, до 9 878 371. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 670 против 686 днем ранее, до 321 990. Таким образом, второй день подряд в стране регистрируют менее 700 смертей из-за коронавируса за сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.
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