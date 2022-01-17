0
0
78
НОВОСТИ

В РФ выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 10 декабря

12:00 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 726, до 10 834 260. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 10 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,28%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 756, до 9 878 371. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 670 против 686 днем ранее, до 321 990. Таким образом, второй день подряд в стране регистрируют менее 700 смертей из-за коронавируса за сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 17.01.2022
Порошенко пообещал, что представители нынешней украинской власти понесут наказание
0
31
12:20 17.01.2022
В Москве выявили 7 529 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
55
12:05 17.01.2022
В Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военных - Лукашенко
0
91
11:32 17.01.2022
Эстония готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования НАТО - Минобороны
0
156
11:20 17.01.2022
Ряд сотрудников посольства США в Москве высылают из России
0
199
11:05 17.01.2022
Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя КНБ Казахстана
0
193
11:02 17.01.2022
Порошенко заявил, что пограничники пытались не пустить его на территорию Украины
0
172
10:32 17.01.2022
Депутат Федоров предложил нанести удар ядерным оружием по военному полигону в США
0
268
10:20 17.01.2022
Любой штамм коронавируса как "живая вакцина" может привести к летальному исходу - Гинцбург
0
236
10:05 17.01.2022
Темпы роста ВВП Китая в 2021 году достигли максимума за 10 лет, составив 8,1% - Госстат
0
273

Возврат к списку