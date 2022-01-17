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НОВОСТИ

Политическим оппонентам Зеленского сейчас приходится нелегко - Песков

13:05 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва фиксирует, что политическим оппонентам президента Украины Владимира Зеленского сейчас приходится нелегко в этой стране. Такое мнение озвучил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине. Это очевидно. Это мы фиксируем", - констатировал он, говоря о ситуации вокруг возвращения на родину экс-президента этой страны Петра Порошенко.

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