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Белоруссия и РФ проведут проверку сил реагирования Союзного государства

13:32 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия и РФ перед учениями, запланированными на февраль, проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии - начальник главного оперативного управления Павел Муравейко.

По его словам, наращивание воинского контингента у белорусских границ вызывает опасения и требует объективной ответной реакции. "Эта реакция будет абсолютно адекватна и прозрачна. Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, - сказал Муравейко, слова которого приводит агентство БелТА. - На завершающем этапе данного мероприятия пройдет учение. Уже известно название - "Союзная решимость - 2022".

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