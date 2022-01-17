Совет Думы единогласно снял с рассмотрения проект о ковид-сертификатах - Володин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Думы на заседании в понедельник единогласно принял решения снять с рассмотрения депутатов законопроект о введении ковид-сертификатов с QR-кодом для посещения общественных мест. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах", - отметил Володин.

Ранее стало известно, что из поручений президента будут убраны пункты про закон о QR-кодах.