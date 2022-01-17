Германия ждет от России шагов по деэскалации вокруг Украины - канцлер Шольц

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия ждет от России шагов по деэскалации вокруг Украины, агрессия повлечет последствия. Об этом заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Мадриде с главой правительства Испании Педро Санчесом. Трансляцию ведет телеканал "Вельт".

"Мы ждем от России однозначные шаги для деэскалации ситуации, - сказал он. - Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные экономические и политические последствия".