"На четыре северных острова распространяется наш суверенитет" - глава МИД Японии
09:32 18.01.2022 Источник: Эхо Москвы
Глава МИД Японии Хаяси: Южная часть Курил находятся под контролем Токио.
«На четыре северных острова распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — заявил Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции.
Таким образом он прокомментировал заявление своего российского коллеги на пресс-конференции в Москве 14 января. Эхо Москвы
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