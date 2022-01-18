10:32 Источник: Эхо Москвы

Новое исследование показывает, что ковид может привести к большему повреждению мозга, чем болезнь Альцгеймера

Исследование проводил Нью-Йоркский университет. Анализ показал, что доля маркеров повреждения у пожилых пациентов, кратковременно госпитализированных с COVID-19, была значительно выше, чем у пациентов с диагнозом болезнь Альцгеймера, в одном из случаев — более чем в два раза выше.

Исследование длилось два месяца в первые месяцы пандемии. Эхо Москвы