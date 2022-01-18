Сбер и «Корпорация Туризм.РФ» будут вместе развивать туристическую инфраструктуру России
11:12 18.01.2022
Сбер и компания «Корпорация Туризм.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках выполнения нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Партнеры планируют развивать туризм в России, совместно участвуя в проектах по строительству, реконструкции, реставрации и эксплуатации объектов туристической инфраструктуры, среди которых гостиницы, пансионаты, деловые и туристические центры, курорты для активного отдыха. Документ подписан вице-президентом, директором Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаилом Чачиным и генеральным директором «Корпорации Туризм.РФ» Сергеем Сухановым.
«Туристическая отрасль может стать одним из драйверов роста российской экономики, ведь наша страна уникальна по разнообразию природных ландшафтов и богатству своих рекреационных возможностей, - считает Михаил Чачин. - Однако сейчас развитие внутреннего и въездного туризма сдерживается дефицитом современных гостиничных мощностей. Мы уже не первый год тесно сотрудничаем с Ростуризмом, федеральными и региональными органами власти, чтобы обеспечить отечественной туриндустрии новые возможности, и соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» — еще один шаг в данном направлении».
По словам Чачина, важно, что в соглашении названы конкретные проекты, которые способны внести большой вклад в развитие туризма в различных регионах России и в которых стороны намерены принимать финансовое участие, в том числе на принципах частно-государственного партнерства.
В списке проектов, по которым смогут сотрудничать Сбер и «Корпорация Туризм.РФ», 13 туристических объектов в таких городах и регионах как Хабаровск, Воронеж, Екатеринбург, Пермь и Пермский край, Иркутск, Бурятия, Московская и Белгородская области.
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