Заявления Псаки по посольству РФ в Киеве отражают вовлеченность США в провокацию - МИД РФ
12:00 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы имеющихся данных, подтверждающих, что готовилась эвакуация российских дипломатов из Украины, свидетельствуют о вовлеченности Вашингтона в провокацию, подготовленную ранее газетой "Нью- Йорк Таймс". Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Это все можно характеризовать как провокативное поведение, - указала дипломат. - Мы теперь понимаем, что все, что было сделано, то есть эти источники в СБУ (Служба безопасности Украины - прим. ТАСС), американская газета без подключения московских корреспондентов, - это одна связка".
Захарова подчеркнула, что соответствующие заявления говорят о вовлеченности США в "подготовку провокации".
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