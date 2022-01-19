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В Дагестане перекрыт канал изготовления поддельных купюр, изъято 12 млн фальшивых рублей

11:32 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Дагестане деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой подозреваются в изготовлении и распространении фальшивых купюр, задержаны пять местных жителей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками ФСБ России перекрыт канал распространения поддельных денежных купюр. Задержаны пятеро жителей региона, которые подозреваются в изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег", - сказал она.

В Центре общественных связей ФСБ добавили ТАСС, что по местам жительства задержанных и в используемых ими помещениях в Махачкале, Каспийске, селах Акуша Акушинского района, Куппа и Хаджалмахи Левашинского района проведены обыски. "Проведена серия обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты 4 клише, пресс-станок, 10 цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму в 12 млн рублей", - сказали в ЦОС.

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