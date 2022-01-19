Путин принял решение не окунаться в прорубь из-за эпидемиологической ситуации
14:12 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в этом году на Крещение решил не окунаться в прорубь в связи с эпидемиологическими условиями, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями", - сказал Песков.
"Были озвучены рекомендации представителями церкви, что следует подумать в условях пандемии перед тем, как это делать (окунаться в прорубь). И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться", - добавил он.
НОВОСТИ
- 13:20 19.01.2022
- Экс-командир и майор в/ч под Мурманском пойдут под суд по делу о крушении бомбардировщика
- 22:40 18.01.2022
- Радикальные бандформирования планируют теракты в сирийских портах Тартус и Латакия - МО РФ
- 15:12 18.01.2022
- Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения
- 13:00 18.01.2022
- Два дивизиона С-400 и 12 самолетов Су-35 направят в Белоруссию из РФ в рамках учений
- 13:32 17.01.2022
- Белоруссия и РФ проведут проверку сил реагирования Союзного государства
- 12:05 17.01.2022
- В Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военных - Лукашенко
- 11:32 17.01.2022
- Эстония готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования НАТО - Минобороны
- 10:32 17.01.2022
- Депутат Федоров предложил нанести удар ядерным оружием по военному полигону в США
- 16:20 15.01.2022
- На остров Готланд Швеция перебросила дополнительные войска
- 13:20 15.01.2022
- Лукашенко: Операция ОДКБ в Казахстане была разработана президентами России и Беларуси в течение часа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать