Делегация РФ заявила о начале "обратного отсчета" в ожидании принятия предложений России
16:12 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Момент истины настал для Запада, в результате которого пошел обратный отсчет в ожидании принятия российских предложений о гарантиях безопасности в адрес США и стран НАТО. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он выступил на первом в 2022 году заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ.
"Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России. Уверен, что при наличии доброй воли, готовности к компромиссу в любой ситуации можно найти выход на взаимоприемлемые развязки. Времени для этого остается все меньше. Обратный отсчет пошел", - констатировал Гаврилов.
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