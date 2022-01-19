Делегация РФ заявила о начале "обратного отсчета" в ожидании принятия предложений России

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Момент истины настал для Запада, в результате которого пошел обратный отсчет в ожидании принятия российских предложений о гарантиях безопасности в адрес США и стран НАТО. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он выступил на первом в 2022 году заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ.

"Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России. Уверен, что при наличии доброй воли, готовности к компромиссу в любой ситуации можно найти выход на взаимоприемлемые развязки. Времени для этого остается все меньше. Обратный отсчет пошел", - констатировал Гаврилов.