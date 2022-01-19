0
0
63
НОВОСТИ

Делегация РФ заявила о начале "обратного отсчета" в ожидании принятия предложений России

16:12 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Момент истины настал для Запада, в результате которого пошел обратный отсчет в ожидании принятия российских предложений о гарантиях безопасности в адрес США и стран НАТО. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он выступил на первом в 2022 году заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ.

"Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России. Уверен, что при наличии доброй воли, готовности к компромиссу в любой ситуации можно найти выход на взаимоприемлемые развязки. Времени для этого остается все меньше. Обратный отсчет пошел", - констатировал Гаврилов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 19.01.2022
Макрон объявил о планах Франции во главе ЕС представить реформу Шенгенской зоны
0
15
16:00 19.01.2022
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене
0
92
15:32 19.01.2022
Профицит бюджета РФ за 2021 год составил 514,76 млрд рублей
0
138
15:12 19.01.2022
Макрон заявил в Европарламенте о необходимости развития диалога с Россией
0
156
15:04 19.01.2022
Новые увеличенные версии модели нейросетей ruCLIP Сбера размещены в открытом доступе
0
159
15:00 19.01.2022
Все подразделения российских миротворцев ОДКБ вернулись из Казахстана
0
156
14:32 19.01.2022
Если Турция сможет сподвигнуть Киев выполнять "Минск-2", РФ поприветствует это - Песков
0
233
14:12 19.01.2022
Путин принял решение не окунаться в прорубь из-за эпидемиологической ситуации
0
238
14:00 19.01.2022
Осудивший присутствие ОДКБ в Казахстане помощник Эрдогана заявил, что его неверно поняли
0
254
13:32 19.01.2022
Неизвестные "заминировали" образовательные учреждения большинства регионов России
0
288

Возврат к списку