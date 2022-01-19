Ускорение инфляции в 2021 г. произошло за счет удорожания множества товаров и услуг - ЦБ

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в декабре 2021 года составила 8,4%, оставшись на уровне ноября, следует из материалов Банка России.

«В декабре 2021 г. годовая инфляция осталась на уровне ноября (8,4%). Ускорение инфляции в 2021 г. на 3,5 п. п. произошло за счет удорожания широкого круга товаров и услуг. В декабре месячные темпы роста цен на многие позиции потребительской корзины (с поправкой на сезонность) замедлились после ускорения в октябре — ноябре. Тем не менее в среднем в IV квартале темп прироста цен был максимальным с начала 2015 года», — сообщает ЦБ.