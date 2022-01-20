Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время не слишком высока - Байден

07:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вероятность присоединения Украины к НАТО в ближайшее время невысока из-за того, что далеко не все требования, необходимые для вступления в альянс, выполнены Киевом. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

«Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не слишком высока, учитывая то, что им надо проделать намного больше работы в том, что касается демократии, а также еще ряда аспектов, а также с учетом того, проголосуют или нет основные союзники на Западе за то, чтобы принять Украину прямо сейчас», — сказал он.