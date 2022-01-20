Эсминец ВМС США вторгся в территориальные воды Китая - Минобороны КНР
08:50 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«20 января американский ракетный эсминец Benfold [„Бенфолд“] без получения соответствующего разрешения правительства Китая незаконно вошел в территориальные воды возле архипелага Сиша», — сказано в заявлении.
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