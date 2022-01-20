Эсминец ВМС США вторгся в территориальные воды Китая - Минобороны КНР

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны КНР заявило, что эсминец США незаконно вошел в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (Парасельские острова). Как говорится в опубликованном в четверг заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, Пекин призвал Вашингтон немедленно прекратить подобные провокационные действия в Южно-Китайском море.

«20 января американский ракетный эсминец Benfold [„Бенфолд“] без получения соответствующего разрешения правительства Китая незаконно вошел в территориальные воды возле архипелага Сиша», — сказано в заявлении.