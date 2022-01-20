Новая система контроля космоса сможет отслеживать объекты от 5 см на орбитах до 2 500 км

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая российская система "Млечный путь" сможет отслеживать объекты размером от 5-7 см, которые находятся на высоте до 2,5 тыс. км над поверхностью Земли. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) Григорий Ступак.

"Млечный путь" с учетом развития и создания перспективных оптико-электронных, радиолокационных средств и совершенствования научно-методического аппарата позволит обнаруживать космические объекты техногенного происхождения в околоземном космическом пространстве размером 5-7 см и более на высотах до 2 500 км", - сказал Ступак.