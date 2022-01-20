Суд после кассации отменил все решения о правах на ранее захваченный монастырь на Урале

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арбитражный суд Уральского округа постановил отправить дело о признании права собственности Екатеринбургской епархии на 14 зданий комплекса Среднеуральского женского монастыря, который ранее удерживали бывший схимонах Сергий (Николай Романов) и его сторонники, на новое рассмотрение. Решения судов первой и апелляционной инстанции отменены, передает корр. ТАСС из суда.

Ранее управление Росреестра по Свердловской области обжаловало решение арбитражного суда региона, признавшего право собственности Екатеринбургской епархии на 14 зданий комплекса монастыря. Апелляционный суд отменил решение.

"Суд постановил решение Арбитражного суда Свердловской области и постановление 17 арбитражного апелляционного суда отменить, дело отправить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области", - сказала судья.

Епархия начала решать вопрос с правом собственности на Среднеуральский женский монастырь в судебном порядке после конфликта с бывшим духовником обители Сергием (Николаем Романовым). Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года, затем лишен сана и отлучен от церкви, но отказался покидать монастырь, удерживая его. Митрополия назвала ситуацию захватом.

После задержания Романова и его ареста обитель продолжали удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии. 14 апреля судебные приставы в связи с обеспечительными мерами по иску прокурора Верхней Пышмы выселили всех жителей монастыря из-за выявленных нарушений требований градостроительного законодательства, санитарно- эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности.