РКС рассекретили архивные данные о системе зондирования земли «Океан-О»

11:18

Иилюстрация пресс-службы РКС





«Океан-О» стала первой в мире оперативной радиолокационной космической системой дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Она начала действовать с 1983-го года с момента запуска спутника «Космос-1500». «Океан-О» применялась для изучения льдов Арктики и Антарктики и мониторинга поверхности Мирового океана.

Инновационным решением стало использование в космических аппаратах «Океана-О» разработанных в АО «ОКБ МЭИ» (входит в холдинг РКС) приборов, которые обеспечивали параллельную четырехканальную запись всей информации, поступающей от бортовой РЛС и сканера малого разрешения МСУ-М. Благодаря взаимной синхронизации данных советским ученым первым в мире удалось обеспечить передачу совмещенной оптической и радиоинформации. По словам генерального директора ОКБ МЭИ Александра Чеботарева, при подготовке к запуску этой системы было внедрено программно-математическое обеспечение первичной обработки данных на орбите. Это позволило получать более надежные оценки яркостных температур и геофизических параметров окружающей среды.

Система «Океан-О» была задействована при спасении корабля «Михаил Сомов», застрявшего во льдах в море Росса в марте 1985 года. Информация, полученная со спутников этой группировки, показала, что из-за толщины льдов самостоятельно судно выбраться не сможет. В июле того же года «Михаила Сомова» вывел из «ледяного плена» ледокол «Владивосток». Во время мониторинга этой ситуации также были получены уникальные данные режимных характеристик ледового покрова моря Росса в зимнее время.

Созданные для «Океана-О» технологии нашли развитие в космических аппаратах серий «Ресурс-П», «Канопус-В», «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М», которые сегодня являются основой российской орбитальной группировки ДЗЗ.