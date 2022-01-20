РКС рассекретили архивные данные о системе зондирования земли «Океан-О»
11:18 20.01.2022
|
Иилюстрация пресс-службы РКС
Инновационным решением стало использование в космических аппаратах «Океана-О» разработанных в АО «ОКБ МЭИ» (входит в холдинг РКС) приборов, которые обеспечивали параллельную четырехканальную запись всей информации, поступающей от бортовой РЛС и сканера малого разрешения МСУ-М. Благодаря взаимной синхронизации данных советским ученым первым в мире удалось обеспечить передачу совмещенной оптической и радиоинформации. По словам генерального директора ОКБ МЭИ Александра Чеботарева, при подготовке к запуску этой системы было внедрено программно-математическое обеспечение первичной обработки данных на орбите. Это позволило получать более надежные оценки яркостных температур и геофизических параметров окружающей среды.
Система «Океан-О» была задействована при спасении корабля «Михаил Сомов», застрявшего во льдах в море Росса в марте 1985 года. Информация, полученная со спутников этой группировки, показала, что из-за толщины льдов самостоятельно судно выбраться не сможет. В июле того же года «Михаила Сомова» вывел из «ледяного плена» ледокол «Владивосток». Во время мониторинга этой ситуации также были получены уникальные данные режимных характеристик ледового покрова моря Росса в зимнее время.
Созданные для «Океана-О» технологии нашли развитие в космических аппаратах серий «Ресурс-П», «Канопус-В», «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М», которые сегодня являются основой российской орбитальной группировки ДЗЗ.
НОВОСТИ
- 12:20 20.01.2022
- Во время пандемии миллиардеры богатели со скоростью $15 тыс в секунду - Oxfam
- 12:05 20.01.2022
- Организатор ячейки иеговистов в Томской области приговорен к 7 годам колонии
- 12:00 20.01.2022
- НАТО с помощью нового документа пытаются узаконить применение силы в космосе - Захарова
- 11:32 20.01.2022
- США не готовы отменить торговые пошлины в отношении КНР, заявил Байден
- 11:20 20.01.2022
- Польский солдат на границе с Белоруссией получил ранение головы во время атаки мигрантов
- 11:05 20.01.2022
- Захарова назвала лжесвидетельством твит главы МИД Канады о "павших в войне с РФ" украинцах
- 11:00 20.01.2022
- Суд после кассации отменил все решения о правах на ранее захваченный монастырь на Урале
- 10:32 20.01.2022
- Домашних животных включат в закон об обязательной маркировке
- 10:20 20.01.2022
- Новая система контроля космоса сможет отслеживать объекты от 5 см на орбитах до 2 500 км
- 10:05 20.01.2022
- Украине нужны серьезные изменения для вступления в НАТО - глава МИД Венгрии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать