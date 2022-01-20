В Москве выявили 11 557 заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
14:00 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 11 557 против 8 795 днем ранее, до 2 124 927, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, прежний максимум - 9 120 заражений за сутки - был зарегистрирован 19 июня 2021 года. В относительном выражении прирост составил 0,55%.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 70 против 71 днем ранее, до 38 154, следует из данных штаба.
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