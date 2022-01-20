ЕС и Россия на переговорах в Москве "разошлись в анализе и политических оценках" - Мора

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замгенсека внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора заявил, что они с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко на переговорах в Москве "разошлись в анализе и политических оценках". Об этом Мора написал в четверг в "Твиттере".

"Мы по большей части глубоко разошлись в анализе и политических оценках, но я всегда высоко оцениваю его готовность к последовательному диалогу", - написал Мора.