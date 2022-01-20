Мощная вспышка произошла сегодня на Солнце
16:12 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мощная и продолжительная вспышка произошла на Солнце 20 января, из-за нее в настоящее время на Земле могут наблюдаться нарушения радиосвязи и сбои в работе навигационных систем, говорится в данных мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова (ИПГ) Росгидромета.
"Двадцатого января в группе 2929 (N08W76) в 09:01 мск зарегистрирована вспышка класса M5.5 продолжительностью 21 минута. Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы и всплесками радиоизлучения II, IV спектрального типа. Наблюдалось нарушение КВ-радиосвязи", - говорится в сообщении.
Интенсивность рентгеновского излучения солнечных вспышек обозначается латинскими буквами A, B, C, M, X, где X присваивается самым мощным вспышкам.
ИПГ также сообщил, что через 29 минут после вспышки, в 09:30, "началось вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий".
Согласно мониторингу космической погоды, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу нашей планеты в данный момент оценивается на уровне R2, что означает проблемы в навигации, влияющие на определение местоположения кораблей и самолетов, и потери радиоконтакта с ними на десятки минут.
Уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек в данный момент находится на самом низком уровне S1.
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