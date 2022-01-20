Встречу с личным менеджером клиенты "СберПремьер" теперь могут назначить в мобильном приложении банка
16:50 20.01.2022
Клиенты Сбера, входящие в сеть премиального обслуживания "СберПремьер", теперь могут сами назначить встречу с личным менеджером в мобильном приложении "СберБанк Онлайн". Для этого в профиле нужно нажать на карточку менеджера, затем кнопку «Назначить встречу», выбрать дату, время и тему беседы. Сервис позволяет клиентам управлять встречами - переносить и отменять их, планировать сразу несколько. Также он синхронизируется с календарем в смартфон пользователя.
«Мы стараемся соответствовать ритму жизни наших клиентов и понимаем, что время сегодня — главный ресурс, - заявил руководитель "СберПремьер Василий Непша. - Клиент теперь сам планирует визит за несколько секунд без звонка в банк, а сведения о встрече у него всегда под рукой».
Сеть СберПремьер обслуживает более 2,2 млн клиентов. Им доступны услуги персонального менеджера, обслуживание без очереди в удобное время и круглосуточная выделенная линия поддержки. Также владельцам пакета услуг предоставляются особые привилегии: премиальные карты, доступ в бизнес-залы аэропортов, повышенные ставки по вкладам, а также страховые и медицинские решения для всей семьи, широкая линейка инвестиционных продуктов.
НОВОСТИ
- 17:00 20.01.2022
- Внешний долг РФ за 2021 г. вырос на $11 млрд, до $478,2 млрд
- 16:32 20.01.2022
- Десантные корабли ВМФ направляются в Средиземноморье для участия в учениях - МО РФ
- 16:12 20.01.2022
- Мощная вспышка произошла сегодня на Солнце
- 16:00 20.01.2022
- Банк России предлагает запретить в РФ выпуск, майнинг и обращение криптовалют
- 15:43 20.01.2022
- Главный лор Москвы дал рекомендации по лечению симптомов "омикрона"
- 15:32 20.01.2022
- Из европейских ПХГ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году - "Газпром"
- 15:12 20.01.2022
- ЕС и Россия на переговорах в Москве "разошлись в анализе и политических оценках" - Мора
- 15:00 20.01.2022
- Путин наградил Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного
- 14:32 20.01.2022
- Власти Чехии не разрешили олимпийцам лететь в Пекин бортом ВВС из-за остановки в РФ
- 14:12 20.01.2022
- В России выявили 38 850 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать