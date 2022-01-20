Встречу с личным менеджером клиенты "СберПремьер" теперь могут назначить в мобильном приложении банка

16:50

Клиенты Сбера, входящие в сеть премиального обслуживания "СберПремьер", теперь могут сами назначить встречу с личным менеджером в мобильном приложении "СберБанк Онлайн". Для этого в профиле нужно нажать на карточку менеджера, затем кнопку «Назначить встречу», выбрать дату, время и тему беседы. Сервис позволяет клиентам управлять встречами - переносить и отменять их, планировать сразу несколько. Также он синхронизируется с календарем в смартфон пользователя.

«Мы стараемся соответствовать ритму жизни наших клиентов и понимаем, что время сегодня — главный ресурс, - заявил руководитель "СберПремьер Василий Непша. - Клиент теперь сам планирует визит за несколько секунд без звонка в банк, а сведения о встрече у него всегда под рукой».

Сеть СберПремьер обслуживает более 2,2 млн клиентов. Им доступны услуги персонального менеджера, обслуживание без очереди в удобное время и круглосуточная выделенная линия поддержки. Также владельцам пакета услуг предоставляются особые привилегии: премиальные карты, доступ в бизнес-залы аэропортов, повышенные ставки по вкладам, а также страховые и медицинские решения для всей семьи, широкая линейка инвестиционных продуктов.