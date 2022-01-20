Почти треть населения Швеции не определилась по вопросу о вступлении в НАТО - опрос
17:12 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более трети населения Швеции (37%) выступает за членство страны в НАТО, 35% - против, 28% затрудняются с ответом на этот вопрос. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим центром "Новус" по заказу телеканала Эс-вэ-тэ.
"Число сторонников членства в НАТО сильно увеличилось по сравнению с 2017 годом, так что сейчас их примерно столько же, сколько и противников. Но около трети не могут ответить на вопрос, они колеблются, и именно здесь этот вопрос действительно решается", - прокомментировал результаты глава центра Турбьерн Шёстрём.
В 2017 году лишь 32% респондентов говорили "да" НАТО, в то время как отрицательной ответ давали 43%. В 2014 году отношение к альянсу было примерно таким же, как и сегодня.
59% респондентов испытывают страх перед Россией как великой державой, 29% боятся США. "Несколько лет назад примерно треть боялась России как великой державы, теперь это явное большинство", - отметил Шёстрём. Ранее посольство РФ в королевстве отмечало факт беспрецедентной пропагандистской кампании по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов, развернутой в шведских СМИ с подачи политиков. Российские дипломаты подчеркнули, что цель кампании - убедить рядовых налогоплательщиков в необходимости тратить больше денег на военные нужды.
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