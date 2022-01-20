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НОВОСТИ

В Сербии подали два иска против НАТО за применение обедненного урана в 1999 г.

18:30 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два новых иска против НАТО от имени военнослужащих армии Югославии поданы в четверг в Высший суд Белграда. Об этом сообщил корр. ТАСС адвокат пострадавших Срджан Алексич.

"Я только что передал в Высший суд два новых иска. Иски поданы от имени двух солдат, которые во время войны 1999 года были в Косово и Метохии, один был в Призрене, другой на аэродроме в Слатине. И один, и второй заболели раком, первый заболел лейкемией, у второго - рак яичка. От их имени мы подали иски против НАТО в Высший суд Белграда", - заявил Алексич.

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