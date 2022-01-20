В Сербии подали два иска против НАТО за применение обедненного урана в 1999 г.
18:30 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я только что передал в Высший суд два новых иска. Иски поданы от имени двух солдат, которые во время войны 1999 года были в Косово и Метохии, один был в Призрене, другой на аэродроме в Слатине. И один, и второй заболели раком, первый заболел лейкемией, у второго - рак яичка. От их имени мы подали иски против НАТО в Высший суд Белграда", - заявил Алексич.
НОВОСТИ
- 18:20 20.01.2022
- Итоги встречи с Лавровым покажут есть ли возможность для дальнейшего диалога - Блинкин
- 17:40 20.01.2022
- Турция и Катар договорились о совместной охране аэропорта Кабула - Reuters
- 17:12 20.01.2022
- Почти треть населения Швеции не определилась по вопросу о вступлении в НАТО - опрос
- 17:00 20.01.2022
- Внешний долг РФ за 2021 г. вырос на $11 млрд, до $478,2 млрд
- 16:50 20.01.2022
- Встречу с личным менеджером клиенты "СберПремьер" теперь могут назначить в мобильном приложении банка
- 16:32 20.01.2022
- Десантные корабли ВМФ направляются в Средиземноморье для участия в учениях - МО РФ
- 16:12 20.01.2022
- Мощная вспышка произошла сегодня на Солнце
- 16:00 20.01.2022
- Банк России предлагает запретить в РФ выпуск, майнинг и обращение криптовалют
- 15:43 20.01.2022
- Главный лор Москвы дал рекомендации по лечению симптомов "омикрона"
- 15:32 20.01.2022
- Из европейских ПХГ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году - "Газпром"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать