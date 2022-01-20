На идею украинского космодрома Рогозин ответил кадрами "Вечеров на хуторе близ Диканьки"

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на инициативу украинской стороны создать космодром у побережья Черного моря, сравнив ее с полетом кузнеца Вакулы на черте.



"Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания", - сообщил он на своей странице в "Твиттере", сопроводив эту публикацию кадрами из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки", на которых кузнец Вакула летит верхом на черте.



В четверг агентство Укринформ сообщило, что украинские ученые считают возможным строительство собственного космодрома на побережье Черного моря. Такая инициатива обсуждалась в четверг в ходе учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров.



