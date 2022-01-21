Российский рынок акций открылся снижением
09:32 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утренняя сессия на российском рынке акций началась снижением индекса Мосбиржи на 2,56%, однако затем он ускорил падение на 3,38%. Так, по данным на 7:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 429,83 пункта, но к 07:05 мск уменьшился до 3 397,13 пункта.
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