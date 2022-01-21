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Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-160 выполнили 13-часовой полет над Арктикой

10:05 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегические ракетоносцы Ту-160 провели 13-часовой полет над Северным Ледовитым океаном, совершив дозаправку в воздухе. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей продолжительностью около 13 часов", - говорится в сообщении.

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