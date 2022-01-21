В Москве школьники могут проверить знания с помощью независимой диагностики

14:45

В столице открылась запись на проведение независимой диагностики знаний для учеников 2-11 классов. Это можно сделать в очном и дистанционном формате, выбрать который ребята смогут при регистрации на сайте Центра независимой диагностики Московского центра качества образования.

Независимая диагностика позволяет проверить знания по каждому предмету. Это особенно актуально для учеников 9 и 11 классов, которым весной предстоит проходить государственную итоговую аттестацию. Для них диагностика будет проходить в формате ОГЭ и ЕГЭ соответственно.

«Школьники, которые прошли независимую диагностику в нашем Центре, понимают, какие именно темы им надо подтянуть, на что обратить особое внимание», – отметила начальник управления Московского центра качества образования Ольга Редкозубова.

Результаты диагностик будут опубликованы на сайте Московского центра качества образования в течение 11 календарных дней после прохождения. В полученном документе будет содержаться подробная интерпретация результатов.

В 2021 году независимые диагностики прошли более 30 тысяч московских школьников, в том числе более 20 тыс. выпускников – в формате ЕГЭ.