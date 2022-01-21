В Красноярске задержали школьников, рассылающих письма о минировании объектов - источник

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали в Красноярске несколько школьников, которые рассылали письма о минировании объектов ради шутки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские задержали несколько школьников, которые рассылали письма в школы, детские сады и другие объекты о якобы минировании. Как они сами объяснили, делали они это ради шутки", - сказал собеседник агентства.