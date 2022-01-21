У Турции мирные отношения с РФ, которых не было в истории - Эрдоган
16:32 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
У Турции мирные отношения с Россией, которых не было в истории, и они продолжают развиваться. Об этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал ТРТ.
"Наши отношения с Россией продолжают весьма хорошо развиваться. У нас мирные отношения, которых не было в истории", - подчеркнул президент республики.
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