Чиновники, саботирующие закон, виновны в нападение безнадзорных собак на людей - Бурматов
10:20 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В субботу стало известно, что в селе Домна Забайкалького края из-за нападения бездомных собак погибла семилетняя девочка, возбуждено уголовное дело. Губернатор края Александр Осипов на встрече с жителями заявил, что обратится в Госдуму и правительство РФ с просьбой изменить федеральный закон об ответственном обращении с животными. Как сообщается на сайте Следственного комитета России, глава СК РФ Александр Бастрыкин в свою очередь поручил выяснить причины, по которым в регионе не была решена проблема с безнадзорными животными, несмотря на неоднократные жалобы местных жителей.
"Инцидент даже в этом районе уже не первый. У нас есть ряд субъектов, который даже не пытался исполнить федеральный закон об ответственном обращении с животными, где не построено ни одного приюта и понятно, что там персональную ответственность за такие трагедии несут местные чиновники, потому что это их муниципальные полномочия. То есть первое, что хотелось бы зафиксировать, это то, что это вина - и моральная, и юридическая - конкретных, муниципальных чиновников, не исполнивших полномочия по регулированию численности безнадзорных животных", - заявил Бурматов.
НОВОСТИ
- 10:30 23.01.2022
- В Черногории прошли акции против смены правительства
- 09:30 23.01.2022
- В ближайшие недели заболеваемость COVID-19 в РФ может превысить 400 тыс. человек ежедневно
- 09:20 23.01.2022
- Задолженность Ирана перед ООН погасило правительство Республики Корея
- 09:10 23.01.2022
- Перед введением вакцинного пропуска во Франции около 38 тыс. человек вышли на акции протеста
- 21:00 22.01.2022
- Госдеп принял решение о начале в скором времени эвакуации семей сотрудников посольства США на Украине - Fox News
- 20:30 22.01.2022
- Киев требует разъяснить слова командующего ВМС ФРГ, что Крым не вернется в состав Украины
- 20:00 22.01.2022
- Женщина утонула в крещенской купели в Ленобласти
- 19:30 22.01.2022
- Пересадка сердца свиньи человеку не затрагивает этические вопросы, считают в РПЦ
- 19:00 22.01.2022
- МВД России предложило передать ему полномочия на проведение проверок патронов
- 18:30 22.01.2022
- У Греции больше танков, чем у Германии и Франции, из-за угроз со стороны Турции - МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать