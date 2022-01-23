Чиновники, саботирующие закон, виновны в нападение безнадзорных собак на людей - Бурматов

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападение безнадзорных собак на людей является следствием бездействия муниципальных властей и саботажа чиновников в отдельных регионах соблюдения закона об ответственном обращении с животными. Об этом корр. ТАСС в воскресенье заявил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя инцидент в Забайкальском крае, где бродячие собаки насмерть загрызли ребенка.



В субботу стало известно, что в селе Домна Забайкалького края из-за нападения бездомных собак погибла семилетняя девочка, возбуждено уголовное дело. Губернатор края Александр Осипов на встрече с жителями заявил, что обратится в Госдуму и правительство РФ с просьбой изменить федеральный закон об ответственном обращении с животными. Как сообщается на сайте Следственного комитета России, глава СК РФ Александр Бастрыкин в свою очередь поручил выяснить причины, по которым в регионе не была решена проблема с безнадзорными животными, несмотря на неоднократные жалобы местных жителей.



"Инцидент даже в этом районе уже не первый. У нас есть ряд субъектов, который даже не пытался исполнить федеральный закон об ответственном обращении с животными, где не построено ни одного приюта и понятно, что там персональную ответственность за такие трагедии несут местные чиновники, потому что это их муниципальные полномочия. То есть первое, что хотелось бы зафиксировать, это то, что это вина - и моральная, и юридическая - конкретных, муниципальных чиновников, не исполнивших полномочия по регулированию численности безнадзорных животных", - заявил Бурматов.



