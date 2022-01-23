Против боевиков ИГ на востоке Ирана силовики начали масштабную операцию
12:20 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Крупномасштабная операция по обеспечению безопасности началась в воскресенье утром в Эль-Азыме на севере провинции Дияла", - указали они. Участие в рейдах принимают армейские подразделения, силы специального назначения, бойцы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и местных племен. Поддержку с воздуха им оказывают ВВС страны, а наземное наступление на предполагаемые позиции радикалов ведется с трех направлений.
Операция проводится в ответ на крупное нападение, осуществленное ранее на этой неделе боевиками ИГ в Дияле. Как сообщалось в минувшую пятницу, группа экстремистов атаковала армейский блокпост в районе Эль-Азыма, в результате чего погибли 11 иракских военнослужащих.
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