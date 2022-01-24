Все ответы на уточняющие вопросы США по предложениям РФ уже даны - Захарова

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ответила США на все возможные дополнительные вопросы по российским предложениям по гарантиям безопасности, Москва ждет ответа. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Уже все ответы на их [американцев] уточняющие вопросы были даны, можно уже выработать позицию, единственное, ее надо положить на бумагу и ответить по пунктам", - сказала она.