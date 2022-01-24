НАТО направляет дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс направляет дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее", - говорится в нем.