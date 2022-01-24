Курс евро на Мосбирже превысил 89 руб.
14:32 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост на 1,67% к закрытию предыдущей сессии, до 89,335 руб., свидетельствуют данные площадки на 13:56 мск.
В последний раз курс евро поднимался выше 89 руб. 1 декабря 2020 г.
По данным на 3:49 мск, курс евро рос до 89,055 руб. (+1,35%).
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