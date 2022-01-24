Глава МИД ФРГ призвала "не смешивать территорию НАТО с Украиной"
15:00 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад должен дифференцированно подходить к выбору мер реагирования на возможное обострение ситуации на Украине и не смешивать ее территорию с территорией стран НАТО. Об этом заявила в понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок по прибытии на заседание Совета ЕС.
"В такой критической ситуации крайне важно дифференцированно подходить к мерам", - считает она. "Как альянс мы солидарны с Украиной", - сказала министр. "Но нельзя здесь смешивать территорию альянса и Украину", - подчеркнула Бербок.
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