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Неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге

17:00 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Гейдельберге, несколько человек получили ранения, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По данным полиции, нападавшего ликвидировали. Подробности этой операции не приводятся.

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