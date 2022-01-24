Депутат Рашкин пожаловался, что никто не продает ему лося для возмещения ущерба природе

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин пожаловался, что все известные ему хозяйства отказали в продаже лося для перевозки в Саратовскую область и возмещения убитого им ранее животного, передает корр. ТАСС из Мосгорсуда, где в понедельник рассматривается жалоба на избрание ему запрета действий в рамках уголовного о незаконной охоте.

"Я хочу купить лося и отправить его восстановить животный мир. Но все хозяйства отказывают, в регионах власти пока не хотят продать лося человеку с фамилией Рашкин", - заявил депутат. По мнению депутата, лось стоит до 800 тысяч рублей, и он готов заплатить эту цену и доставить животное в Саратовскую область для возмещения нанесенного природе ущерба.