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Депутат Рашкин пожаловался, что никто не продает ему лося для возмещения ущерба природе

21:20 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин пожаловался, что все известные ему хозяйства отказали в продаже лося для перевозки в Саратовскую область и возмещения убитого им ранее животного, передает корр. ТАСС из Мосгорсуда, где в понедельник рассматривается жалоба на избрание ему запрета действий в рамках уголовного о незаконной охоте.

"Я хочу купить лося и отправить его восстановить животный мир. Но все хозяйства отказывают, в регионах власти пока не хотят продать лося человеку с фамилией Рашкин", - заявил депутат. По мнению депутата, лось стоит до 800 тысяч рублей, и он готов заплатить эту цену и доставить животное в Саратовскую область для возмещения нанесенного природе ущерба.

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