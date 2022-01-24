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Кадыров выразил сомнение в том, что Чечня могла бы продержаться без России хотя бы месяц - СМИ

22:40 24.01.2022 Источник: Эхо Москвы

На Чечню из федерального бюджета ежегодно тратят 300 миллиардов рублей – такие данные привел глава региона Рамзан Кадыров в ходе прямой трансляции в Инстаграме. В связи с этим он выразил сомнение в том, что республика могла бы быть независимой и продержаться без России хотя бы месяц. По его словам, на территории республики нет «ни газа, ни света, ни нефти» и он уже семь лет не может найти ни одного инвестора, который бы «занялся переработкой».  Эхо Москвы

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