Жители РФ стали чаще отказываться от кредитов, одобренных банками
10:20 25.01.2022 Источник: РБК
В 2021 году россияне стали реже соглашаться на предложенные банками условия по кредитам, следует из расчетов бюро кредитных историй «Эквифакс». БКИ по запросу РБК оценило take rate (TR) — долю выданных ссуд по отношению к количеству одобренных банками заявок от потенциальных заемщиков.
По данным бюро, в январе—декабре прошлого года средний take rate по всем видам розничных кредитов составлял 29,6% — это означает, что меньше трети заемщиков соглашались на условия и в итоге брали кредит. В 2020 году, когда в России началась пандемия коронавируса, показатель начал падать, в 2021-м тенденция сохранилась.
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