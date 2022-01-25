Жители РФ стали чаще отказываться от кредитов, одобренных банками

10:20 Источник: РБК

В 2021 году россияне стали реже соглашаться на предложенные банками условия по кредитам, следует из расчетов бюро кредитных историй «Эквифакс». БКИ по запросу РБК оценило take rate (TR) — долю выданных ссуд по отношению к количеству одобренных банками заявок от потенциальных заемщиков.

По данным бюро, в январе—декабре прошлого года средний take rate по всем видам розничных кредитов составлял 29,6% — это означает, что меньше трети заемщиков соглашались на условия и в итоге брали кредит. В 2020 году, когда в России началась пандемия коронавируса, показатель начал падать, в 2021-м тенденция сохранилась.







