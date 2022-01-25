11:20 Источник: Эхо Москвы

Члены правящей партии в Японии предложили ввести санкции против РФ в случае конфликта с Украиной, — Kyodo. В качестве одной из мер было предложено ввести запрет на импорт российского сжиженного газа, который Япония закупает у России с сахалинских месторождений.

Россия находится на 4-м месте по объему поставок сжиженного газа в Японию. Эхо Москвы