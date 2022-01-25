Задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Полиция задержала подозреваемого в нападении на вдову Градского. Им оказался 27-летний мужчина с судимостью за аналогичное преступление. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что разбойное нападение было совершено в подмосковном Наро-Фоминске.

Марина Коташенко 16 января сообщила правоохранителям, что злоумышленники сымитировали ДТП у деревни Жёдочи. Она вышла из автомобиля, а трое неизвестных мужчин пересели к ней в салон и приказали ехать к дому, где лежат деньги. По словам вдовы Александра Градского, преступники забрали 100 млн рублей наличными и потребовали, чтобы она отвезла их в соседнюю Апрелевку. Говорит Москва