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НОВОСТИ

Задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского

12:00 25.01.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Полиция задержала подозреваемого в нападении на вдову Градского. Им оказался 27-летний мужчина с судимостью за аналогичное преступление. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что разбойное нападение было совершено в подмосковном Наро-Фоминске.

Марина Коташенко 16 января сообщила правоохранителям, что злоумышленники сымитировали ДТП у деревни Жёдочи. Она вышла из автомобиля, а трое неизвестных мужчин пересели к ней в салон и приказали ехать к дому, где лежат деньги. По словам вдовы Александра Градского, преступники забрали 100 млн рублей наличными и потребовали, чтобы она отвезла их в соседнюю Апрелевку.  Говорит Москва

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