Устроенный Сбером и ТНТ "Стрим батл" увидели более 30 миллионов зрителей

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Онлайн-трансляцию гейм-реалити «Стрим батл» смотрели до 25 млн пользователей, а общий охват шоу на платформе Twitch и в соцсетях составил более 30 млн человек. Шоу Cбера и ТНТ собрало 19 звезд шоу-бизнеса и Twitch в эфире на канале twitch.tv/tnt_online. Участники две недели играли друг против друга в видеоигры, общались со зрителями в прямом эфире и соревновались с популярными на Twitch стримерами. В числе игр, которые были использованы в шоу, DOTA 2, Counter-Strike, Mortal Kombat XL, NBA 2K21, Injustice 2, Minecraft, Super Mario Cart и другие. Баттлы вели стримеры Vika Mccline и Jack Looney, в стримах участвовали Ксения Дукалис, Расул Чабдаров, Андрей Бебуришвили, Андрей Шелков, Андрей Гайдулян, Константин Бутусов, Андрей Минин и стримеры Recrent, Shadowkek, By_Owl, Ekatze007, Dmitriy Lixxx, Кореш и Парадевич.

Зрители могли влиять на игровой процесс и выигрывать призы, например, компьютерные игры, подписки на Premier и сувениры от ТНТ. Они с помощью «СберБанк Онлайн» переводили деньги на спецкарточки и трансформировали их в баллы, причем чем больше баллов получал игрок, тем сложнее было его задание. «Стриминговые платформы — перспективная территория для рекламодателя, именно здесь можно привлечь внимание молодой аудитории, - говорит и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин. - В ходе шоу Сбер выступил с образовательной миссией: рассказал о функциях приложения «Сбербанк Онлайн» поколению Z. Мы напомнили нашим клиентам, что приложение можно использовать в различных жизненных ситуациях».

Директор digital-департамента ТНТ Денис Суладзе отмечает, что «Стрим батл» — это новый, по-настоящему масштабный проект: «Две недели ежедневных стримов, миллионы просмотров, тысячи призов и десятки топовых стримеров и звезд канала! Мы создали шоу, объединившее и фанатов ТНТ, и пользователей площадки Twitch, и сделавшее два, на первый взгляд абсолютно разных мира, ближе друг к другу».