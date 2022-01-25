Минфин считает преждевременным введение МРЦ на пиво

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рассматривать вопрос о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на пивоваренную продукцию пока преждевременно, считает заместитель начальника отдела департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Елена Малинкина.

"Мы считаем, что в настоящее время - до внесения изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, который не позволяет устанавливать минимальные цены на алкогольную продукцию ниже 28% - рассматривать вопрос о целесообразности о введении минимальных цен на пивоваренную продукцию на сегодняшний день преждевременно", - сказала она в ходе совещания по данному вопросу в Совете Федерации.