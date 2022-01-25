0
0
92
НОВОСТИ

Минфин считает преждевременным введение МРЦ на пиво

18:40 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рассматривать вопрос о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на пивоваренную продукцию пока преждевременно, считает заместитель начальника отдела департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Елена Малинкина.

"Мы считаем, что в настоящее время - до внесения изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, который не позволяет устанавливать минимальные цены на алкогольную продукцию ниже 28% - рассматривать вопрос о целесообразности о введении минимальных цен на пивоваренную продукцию на сегодняшний день преждевременно", - сказала она в ходе совещания по данному вопросу в Совете Федерации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 25.01.2022
Неизвестный открыл стрельбу из автомата возле здания СБУ в Киеве - СМИ
0
0
18:19 25.01.2022
Курс "Учись учиться" Сбера поможет взрослым людям получать знания непрерывно
0
124
18:00 25.01.2022
Рубль назвали худшей валютой мира с начала года - СМИ
0
176
17:54 25.01.2022
Сбер и "МИСиС" представили шаблон для создания вузовских смартапов
0
137
17:32 25.01.2022
США предложили союзникам ввести санкции против экспорта сырья и вооружений из РФ - Bild
0
209
17:12 25.01.2022
Британское правительство обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT - Джонсон
0
224
17:00 25.01.2022
Си Цзиньпин на саммите глав государств Центральной Азии выступил против цветных революций
0
214
16:32 25.01.2022
ФСИН хочет заменить Олегу Навальному условный срок реальным из-за неисполнения приговора
0
276
16:20 25.01.2022
В День студента Сбер запустил "Детектор будущего"
0
271
16:12 25.01.2022
Госдума приняла в I чтении законопроект об организации местного самоуправления
0
295

Возврат к списку