Минфин считает преждевременным введение МРЦ на пиво
18:40 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рассматривать вопрос о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на пивоваренную продукцию пока преждевременно, считает заместитель начальника отдела департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Елена Малинкина.
"Мы считаем, что в настоящее время - до внесения изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, который не позволяет устанавливать минимальные цены на алкогольную продукцию ниже 28% - рассматривать вопрос о целесообразности о введении минимальных цен на пивоваренную продукцию на сегодняшний день преждевременно", - сказала она в ходе совещания по данному вопросу в Совете Федерации.
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