США уведомили Украину о содержании ответа России по предложениям о безопасности
09:32 26.01.2022 Источник: Газета.Ru
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон уведомил Киев о том, каким будет письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает Reuters. По его словам, американская администрация не только проинформировала и ознакомила Украину с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в отчет.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не планируют обнародовать ответ на предложения РФ в сфере безопасности. Газета.Ru
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