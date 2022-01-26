США уведомили Украину о содержании ответа России по предложениям о безопасности

09:32 Источник: Газета.Ru

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон уведомил Киев о том, каким будет письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает Reuters. По его словам, американская администрация не только проинформировала и ознакомила Украину с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в отчет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не планируют обнародовать ответ на предложения РФ в сфере безопасности. Газета.Ru