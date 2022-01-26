Шесть рабочих насмерть отравились выхлопными газами в Волгоградской области - источник

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть человек погибли, отравившись выхлопными газами в теплице в Волгоградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Среднеахтубинском районе в теплице шесть работников погибли, отравившись выхлопными газами", - сказал собеседник агентства.