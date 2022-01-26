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РФ будет жестко пресекать попытки выставить ее стороной конфликта на Украине

14:00 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва будет жестко пресекать попытки переложить на РФ ответственность за невыполнение Минских договоренностей. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Будем и впредь жестко пресекать попытки переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса, тем более, выставить нас стороной конфликта, как это возмутительно пытаются в последнее время делать западные страны", - сказал он.

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