РФ будет жестко пресекать попытки выставить ее стороной конфликта на Украине
14:00 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва будет жестко пресекать попытки переложить на РФ ответственность за невыполнение Минских договоренностей. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.
"Будем и впредь жестко пресекать попытки переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса, тем более, выставить нас стороной конфликта, как это возмутительно пытаются в последнее время делать западные страны", - сказал он.
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