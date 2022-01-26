РФ будет жестко пресекать попытки выставить ее стороной конфликта на Украине

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва будет жестко пресекать попытки переложить на РФ ответственность за невыполнение Минских договоренностей. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Будем и впредь жестко пресекать попытки переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса, тем более, выставить нас стороной конфликта, как это возмутительно пытаются в последнее время делать западные страны", - сказал он.